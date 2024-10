Am 9. November auf die Straße gegen militaristische Politik

Kriege, Massaker, rassistische Angriffe, Unterdrückung demokratischer Rechte … . Fast jeden Tag wachen wir auf mit den Angriffen des imperialistischen Reaktionismus. In der Ukraine, Palästina, Libanon, Kurdistan, Syrien und vielen weiteren Ländern toben Kriege, die Millionen von Menschenleben kosten. Die Gefahr, dass diese Kriege einen großen globalen Konflikt auslösen, wächst von Tag zu Tag. Auf der einen Seite stehen Milliarden von Menschen, die in diesen Kriegen Tod, Armut und Perspektivlosigkeit erleiden, auf der anderen Seite eine Handvoll Kapitalisten, die durch die Kriege noch reicher werden. Wie bei allen reaktionären Kriegen zeigen die in den letzten Jahren steigenden Gewinne der Rüstungsunternehmen deutlich, wessen Interessen durch diese Kriege vertreten werden. Durch die Zunahme der Waffenproduktion, Diskussionen über die Wehrpflicht, militaristische Bildungspolitik, den Anstieg rassistischer Angriffe und Angriffe auf demokratische Errungenschaften schaffen die Imperialisten die Bedingungen für den Krieg aus ihrer eigenen Perspektive. Mit diesen aggressiven Politiken wollen sie eine unkritische, korrupte und reaktionäre Jugend heranziehen.

Es ist klar, dass diese Angriffe für die Jugend nur Tod und Perspektivlosigkeit bedeuten. Wir akzeptieren nicht, dass wir für ihre Interessen sterben und töten sollen, dass sie uns durch Reaktionismus und Korruption zu einem Teil ihrer schmutzigen Politik machen wollen. Wir wissen genau, wofür wir kämpfen werden. Der einzige Kampf, den wir führen, wird für eine freie Zukunft sein, in der alle gleich und gerecht leben können.





Einheimische und migrantische Jugendliche: Unsere Probleme sind die gleichen, und unser Kampf ist der gleiche. Lasst uns am 9. November in Frankfurt zusammenkommen, um gegen dieses System zu kämpfen, das uns Hoffnungslosigkeit und Angst aufzwingt und uns unserer Zukunft beraubt. Lasst uns für den endgültigen Frieden gegen den Krieg und für unsere Brüderlichkeit gegen den Rassismus rufen. Nimm am 9. November deine Hoffnung mit und schließe dich den Reihen der YDG an, um auf die Straße zu gehen und gegen imperialistische Politik zu kämpfen!

VERBREITE HOFFNUNG, ZERSTÖRE DIE ANGST!

Wann und wo?

Die Demonstration startet am 9. November um 13.30 Uhr am Bahnhof Höchst in Frankfurt am Main.