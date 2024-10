Am Samstagabend hat das SEK in Bernau bei Berlin einen Asylbewerber aus Libyen inhaftiert. Der Mann sitzt seit gestern Abend in Untersuchungshaft. Er soll dem islamistisch-faschistischen "Islamischen Staat" angehören und einen bewaffneten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Der Haftbefehl wurde vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe erlassen. Die Wohnung des Beschuldigten in einer Asylbewerberunterkunft wurde durchsucht. Nach ARD-Informationen wurde dabei allerdings keine Waffe gefunden. Rote Fahne News wird weiter recherschieren und berichten.