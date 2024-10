Deutschland weitet Rüstungsexporte nach Israel aus

Am kommenden Montag um Mitternacht endet die sogenannte "Friedenspflicht" der Flächentarifverträge in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall ruft ab Dienstag zu Warnstreiks auf. Erste konkrete Planungen für den Beginn der Streiks wurden veröffentlicht. So beginnen im Bezirk Mitte am frühen Dienstag Streikaktionen unter anderem bei Thyssen-Krupp Rasselstein in Andernach, Federal-Mogul in Wiesbaden und Norma in Hanau. Ein dortiger Schwerpunkt ist das Saarbrücker Werk des Autozulieferers ZF.