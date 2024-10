Ehemaliger Stabschef von Trump definiert Trump als Faschisten

Türkische Streitkräfte griffen heute kurdische Stellungen in Syrien und im Irak an. Das faschistische Erdogan-Regime brachte mit dem Anschlag auf eine Rüstungsfabrik in Ankara, der am Vortag von bisher unbekannten Tätern verübt wurde, umgehend und ohne Untersuchung und Beweise die PKK in Verbindung.