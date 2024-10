Erfolg in Piräus

Im Frühjahr 1999 habe ich als Vertreter der MLPD in Griechenland an einer Kampagne gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO auf Jugoslawien teilgenommen. A/Synechia (die Vorläuferorganisation der KOE -Kommunistische Organisation Griechenlands) hatte in den drei größten Städten Thessaloniki, Athen und Patras Podiumsdiskussionen organisiert. Diese waren Teil des breiten aktiven Widerstands gegen die Unterstützung des Krieges durch die griechische Regierung.



In Deutschland hatte die Schröder-Fischer-Regierung die Teilnahme am verbrecherischen Angriffskrieg gegen den Friedenswillen der Massen ("Von deutschem Boden soll nie wieder ein Krieg ausgehen") durchgesetzt.

In Athen wurden wir Augenzeuge des effektiven Widerstands. Aktivisten führten uns über den Personaleingang auf das Dach des Hilton-Hotels. Von dort hatten wir direkten Blick in den von einer hohen Mauer umzäunten Teil des Hafens. Dort standen dicht an dicht US-Kampfpanzer, die für den Bodenkrieg im Kosovo benötigt wurden. Von dort sollten sie im Hafen auf die Eisenbahn zum Transport nach Norden verladen werden. Doch sie kamen keinen Meter weiter. Das verhinderte der gemeinsame Kampf der Hafenarbeiter und die Blockade der Ausfahrten aus dem Hafen. Sobald ein Transport vorgesehen war, mobilisierte eine Alarmkette die Volksmassen, und der Hafen war dicht. Bis zum Kriegsende verließ kein Panzer den Hafen Piräus!