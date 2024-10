Erneute Baggerbesetzung in der Nähe des Tesla-Stoppen-Protestcamps

Grünheide. Am Morgen des 22. Oktober, gegen 6.30 Uhr, wurden zwei Bagger nahe dem Tesla-Stoppen-Protest-Camp von vier Aktivistinnen und Aktivisten besetzt. Die Aktion ist eine Reaktion auf die fortgesetzten Bauarbeiten zur Errichtung eines Güterbahnhofs für Tesla.

"Was macht Elon Musk mit den Milliarden, die ihm die Fabrik in Grünheide einbringt? Eines von vielen Beispielen der letzten Wochen sind derzeit die täglichen Millionenspenden zur Unterstützung und Manipulation von Trumps Wahlkampf für seine rechtsextreme Agenda. Wir sagen Schluss mit Profiten für Musk und menschenverachtende Politik", sagt Kathi von Tesla Stoppen entschlossen. "Diese Besetzung ist erst der Anfang einer angemessenen Antwort auf die Zerstörung durch Tesla."

Bereits letzte Woche wurde in der gerodeten Schneise ein Baum aufgestellt, um die Bauarbeiten zu stoppen. Wir von Tesla Stoppen schrieben: "Solange wir hier sind, stehen die Bauarbeiten still." Wir von Tesla Stoppen stehen solidarisch mit der Besetzung und den Aktivistinnen und Aktivisten auf dem Bagger. "Klima schützen ist kein Verbrechen!", hört man von den Menschen am Boden rufen.