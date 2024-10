Glückwunsch zum neuen kurdischen Kulturzentrum in Mannheim!

Wie es sich so gehört, wurde vor den Haupteingang ein dreifarbiges Band in den kurdischen Farben grün, gelb und rot angebracht, das von kurdischen Kindern mit einer Schere durchgeschnitten wurde. Das war dann auch der offizielle Auftakt der Festveranstaltung.

Die MLPD Rhein-Neckar war auch eingeladen worden, was wir gerne mit einer kleinen Delegation wahrgenommen haben. Als einzige anwesende deutsche linke Organisation hatten wir einen gut besuchten Büchertisch aufgebaut, hielten ein Grußwort und übergaben ein Gastgeschenk. Am Büchertisch wurde Literatur im Wert von 70 Euro verkauft. Zwei Frauen der Delegation des KCDK-E kauften das Rote-Fahne-Magazin, die Broschüre zur Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs und die türkische Ausgabe des Parteiprogramms der MLPD. Insgesamt wechselten sieben Exemplare des Rote-Fahne-Magazins den Besitzer und 8 € wanderten in die Spendendose.

Innerhalb des Programms mit Eröffnungsrede, Beiträgen einer fünfköpfigen Delegation des Vorstandes des europäischen, kurdischen Dachverbandes KCK-E und musikalischen Einlagen trugen wir dann auch den Beitrag der MLPD vor. Am Ende überreichten wir ein gerahmtes Bild von Ché Guevara als Gastgeschenk. Wir hatten dazu folgende Zeilen ergänzt: „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker! Das sagte Ernesto Ché Guevara. In diesem Sinne sagen wir: Es lebe die Freundschaft zwischen dem kurdischen Verein Mannheim und der MLPD Rhein-Neckar."

Sichtlich gerührt umarmten uns die beiden stellvertretenden Vereinsvorsitzenden und bedankten sich herzlich bei uns. Sprechchöre aus dem ganzen Saal mit „Hoch die Internationale Solidarität!“ und „Solidarität heißt Widerstand - Kampf dem Faschismus in jedem Land!“ erschallten. Bewegende Momente des Internationalismus, der dann auch beim gemeinsamen Halai-tanzen seine Ergänzung fand.