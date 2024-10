Großdemonstration in Ankara "Wir kämpfen, wir kommen nicht über die Runden"

An der Kundgebung, an der alle Türk-İş angeschlossenen Gewerkschaften mit ihren Mitgliedern teilnahmen, machten Türk Metal und Yol-İş mit ihren Massen und Harb-İş und Demiryol-İş-Mitglieder mit ihrer Begeisterung auf sich aufmerksam.

Die Arbeiter, die mit Transparenten mit ihren Forderungen gekommen waren, verließen das Gelände bis zum Ende der Kundgebung nicht. Die Hauptforderung waren Löhne, von denen man auch leben kann - angesichts der hohen Inflation reicht für viele der Lohn nur für 15 Tage. Es gab auch Forderungen, dass die Regierung zurücktreten müsse. Besonders der Finanzminister Simsek wurde heftig kritisiert.

Der marxistisch-leninistische Schriftsteller Yusuf Köse schreibt zu diesen Arbeiterkämpfen in der Türkei:

Am Sonntag, den 20. Oktober fand die vom Türkischen Gewerkschaftsbund (Türk-İş) organisierte Kundgebung „Wir kämpfen, wir kommen nicht über die Runden“ statt. Die Slogans, die skandiert wurden, machten deutlich, dass die an der Kundgebung teilnehmenden Arbeiter wütend und entschlossen waren. Sie waren aus Ankara und den meisten Provinzen in der Nähe von Ankara angereist, um an der Kundgebung teilzunehmen.



Über Hunderttausend Arbeiter nahmen an dieser Kundgebung teil. Während des gesamten Marsches und der Kundgebung brachten die Arbeiter ihre Forderungen zum Ausdruck. Die Arbeiter verließen den Kundgebungsplatz bis zum Ende der Kundgebung nicht. Einige Arbeiter buhten Ergun Atalay, den Vorsitzenden von Türk-İş, aus und sagten: „Wir wollen keine gelbe Gewerkschaft“.

Einige der am häufigsten skandierten Slogans der Arbeiter sind:

„Es lebe die Klassensolidarität“

"Şimşek, lass dich nicht überraschen, überstrapaziere nicht unsere Geduld“

„Tarifverhandlungen statt Wohltätigkeit“

„Dies ist erst der Anfang, setzt den Kampf fort“

„Wenn es keinen Kompromiss gibt, gibt es Widerstand“

“Ankara, Ankara, hör unsere Stimme, dies sind die Schritte der Arbeiter“

“Keine Frustration, alle zusammen oder keiner von uns“

„Wir haben die Schiffe verbrannt, es gibt kein Zurück“

“Keine Arbeit, kein Brot, kein Frieden“

„Wir werden vereint siegen“

“Keine Rettung, alle zusammen oder keiner von uns“

„Mörder Israel raus aus dem Nahen Osten“

„Wir werden siegen, wenn wir Widerstand leisten“

„Die Regierung überrascht uns nicht, übertreibt nicht unsere Geduld“,

“Die Einheit der Arbeiter wird das Kapital besiegen“

Diese von den Arbeitern skandierten Slogans zeigten deutlich den Kampf der Arbeiterklasse gegen das Kapital in der Hauptstadt der Türkei.