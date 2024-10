Gedenken am 101. Jahrestag des Hamburger Aufstands

Der Hamburger Aufstand war kein Putsch oder Ähnliches, sondern sollte ein Signal für den Aufstand in ganz Deutschland sein. Die Zeit war reif und die Lage der Massen und der Arbeiterklasse drastisch. Damals zeichnete sich ab, dass die Menschen vor einem Scheideweg standen. Den Weg in die Befreiung, wie es die junge Sowjetunion und Lenin vorgemacht hatten, oder Faschismus. Heute stehen wir an einem ähnlichen Scheidepunkt – immer größere Teile der Herrschenden setzen auf den Faschismus als Antwort auf die offene politische Krise in Deutschland. Wir gedenken der Kämpfer, um für heute und die Zukunft zu lernen.



Weitere Informationen bei der Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt. Kontakt: Griesbaum-HH@web.de

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung

Mehr über den Hamburger Aufstand hier in der Berichterstattung von den Veranstaltungen zu 100 Jahre Hamburger Aufstand im letzten Jahr und der damit verbundenen mitreißenden Revue auf Rote Fahne News