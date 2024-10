Islamistisch-faschistischer Terror

Klar zu verurteilen - Reaktionäre bauschen Zahl der Opfer in Deutschland aber gewaltig auf

Faschistische Verbrechen wie in Solingen – sowohl 1993, als auch 2024 – oder in Berlin 2016 sind menschenverachtend, schrecklich und müssen ethisch und juristisch verurteilt werden; das ist fraglos. Die Anschläge mit einem islamistisch-faschistischen Hintergrund werden nun genutzt, um gegen Migrantinnen und Migranten und besondere Geflüchtete zu hetzen. Aber wie real ist die Gefahr islamistisch-faschistischer Terroranschläge in Deutschland tatsächlich?

fu