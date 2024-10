Israel greift Ziele im Iran an

Am Mittwoch traten in Griechenland landesweit die Lehrerinnen und Lehrer in einen 24-Stunden-Streik. In Athen demonstrierten Tausende für höhere Löhne und für mehr Festanstellungen bei den Lehrkräften an den öffentlichen Schulen. Die Regierung Mitsothakis hatte versucht, den Streik zu unterbinden. Die Mitglieder der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (ADEDY) kämpfen darum, sowohl Löhne als auch gewerkschaftliche Rechte zurückzugewinnen, die sie in zwischen 2010 und 2018 verloren haben. Die Seeleutegewerkschaft verlängerte ihren ursprünglich auf 48-Stunden-Streik um weitere zwei Tage. Sie fordert für die Beschäftigten auf den Fähren eine Lohnerhöhung von 12 Prozent. Seit Dienstag ruht der gesamte Fährverkehr zu den griechischen Inseln.