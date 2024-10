Voller Spannung auf das neueste Buch

Als ehemaliger katholischer Messdiener

Leider konnte ich an der ersten Vorstellung des neuen Buchs der MLPD "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" am 13. Oktober nicht teilnehmen. Im Urlaub in Zeeland habe ich dafür Zeit, verschiedene Bücher zu lesen.

Von Klaus Wallenstein