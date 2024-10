Lindner will Milliarden beim Bürgergeld streichen

Vom 11. bis zum 24. November findet in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, die 29. UN-Weltklimakonferenz statt. Und für den 16. November sind weltweite Proteste angesagt, zu denen auch die revolutionäre Weltorganisation ICOR und die MLPD aufrufen. Die Redaktion bittet um Korrespondenzen zu den Themen: Wie wird dieser Umweltkampftag in der Kleinarbeit vorbereitet? Welche Diskussionen werden zu dem Thema in in den Betrieben, Schulen, Universitäten usw. geführt? Erwünscht sind auch eigene Beiträge zur Vertiefung des Themas. Bitte bis Mittwoch, 30.10. an rotefahne@mlpd.de schicken.