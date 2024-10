Am 24. Oktober um 12 Uhr Kundgebung an der Uni

Das Bündnis Yousef Shaban lädt für den 24. Oktober um 12 Uhr zu einer Kundgebung vor der Zentralmensa in Kassel ein: "Am 24.10.2023 wurde unser Kommilitone Yousef Shaban bei einem Besuch in Gaza von den Israeli Occupation Forces ermordet. Teile seiner Familie und er sind tot. Wir gedenken Yousef Shaban, seiner Familie und allen Märtyrern, die durch die zionistische Besatzungsmacht Israel systematisch ermordet wurden. Ein Jahr Genozid. 365 Tage Tod und Krieg. 42.000+ Tote erfasst. Schätzungsweise mehr als 186.000 Tote. Der Wiederaufbau Gazas würde Stand heute bis 2040 dauern. Doch in Gaza hört das imperialistische Interesse Israels nicht auf, mittlerweile hat es sich in den Libanon, Syrien, Yemen und Iran ausgebreitet. Gedenken heißt Widerstand. Wir laden euch herzlich ein, an der Kundgebung teilzunehmen und gemeinsam mit uns ein klares Zeichen für Yousef zu setzen!" 24.10.24 🕖 12:00 Uhr 📍Yousef Shaban Platz (Vorplatz Zentralmensa Campus Holländischer Platz) @buendnisyousefshaban (Instagram)