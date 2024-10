Am ersten Abend: Reise zu den Frauen der Welt

Ein besonderes Highlight beim 13. Frauenpolitischen Ratschlag vom 1. bis 3. November in Kassel wird gleich am ersten Tag geboten: Eine Reise zu den Mädchen und Frauen der Welt

Während die EU und ihre Mitgliedstaaten inklusive der deutschen Bundesregierung wetteifern, wie die Grenzen am besten zu schließen sind und eine unerträgliche Hetze gegen Migrantinnen und Migranten vom Stapel lassen, lädt die deutsche kämpferische Frauenbewegung die Frauen der Welt nach Kassel ein. Im Geiste der internationalen Solidarität steht der erste Tag das Ratschlags ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens, des Erfahrungsaustauschs und der Berichte über die Lage und die Kämpfe der Frauen und Mädchen.

Es kommen Frauen aus einigen der derzeit größten Brennpunkte der Welt: aus Afghanistan, wo die islamistisch-faschistische Taliban-Herrschaft den Frauen sogar ihre Stimmen in der Öffentlichkeit verboten hat und Frauen geheime Mädchen-Schulen aufbauen. Eine kurdische Frau aus dem Libanon und eine Palästinenserin aus dem Westjordanland werden hautnah berichten, wie sich der imperialistische Krieg Israels gegen die Völker im Nahen Osten auswirkt. Passend ist das Projekt der praktischen Solidarität bei diesem Frauenpolitischen Ratschlag: ein Spendentisch unter dem Motto »Gaza soll leben«. Die Initiatorinnen freuen sich über viel Unterstützung - auch von allen, die selbst nicht am Frauenpolitischen Ratschlag teilnehmen können.

Weitere Frauenaktivistinnen reisen an unter anderem aus dem Kongo, der West-Sahara, Burkina Faso, aus Mexico, Kroatien und Polen. Frauen, die aus Syrien und dem Iran fliehen mussten und heute in Deutschland leben, bereichern diese Veranstaltung ebenfalls. Natürlich wird auch die deutsche kämpferische Frauenbewegung einen Beitrag bringen – wir sind gespannt, was uns in der VW-Arbeiterstadt Kassel erwartet!

Am Folgetag, dem 2. November, werden sich die Frauen an den verschiedenen Themen-Foren beteiligen und man kann sich tiefgehend austauschen. Vom Kampf der Arbeiterinnen, für den Frieden, gegen die Umweltzerstörung oder zum Thema Junge Frauen oder „Queer“ - es ist vieles geboten. Beim gemeinsamen Feiern, Singen, Demonstrieren, entspannten Gesprächen und vielem mehr wird sich die kämpferische Frauenbewegung sicherlich stärken.

Es ist keine Anmeldung notwendig, Tagestickets gibt es vor Ort an der Universität Kassel. Alle weiteren Infos und Möglichkeit für Spenden unter: frauenpolitischerratschlag.de