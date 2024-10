Palästina-Solidarität und die Perspektive echter Sozialismus

Es versammelten sich dazu um 14:00 Uhr 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Turm der Arbeit. Viele Passanten blieben während der Kundgebung und während der Demonstration stehen. So waren viel mehr Menschen einbezogen als die unmittelbar Beteiligten.

Vertreten waren auch die Partei Die Linke und wir von der MLPD. Die Politik sowohl der Netanjahu- als auch der deutschen Regierung wurden angeprangert und das sofortige Ende des Mordens im Gaza-Streifen, im Westjordanland und im Libanon eingefordert. Unanfechtbar wurde auf der Demo die menschenverachtende Politik der Bundesregierung dargestellt durch die Aussagen von Olaf Scholz im O-Ton über eine Lautsprecheranlage.

Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Es gab zahlreiche Gespräche, die wir vor allem um die Perspektive des Kampfes führten. Alle mitgeführten Palästina-Broschüren wurden verkauft und darüber hinaus fast 30 € für die Soforthilfe in Gaza gespendet. In unserem Redebeitrag stellten wir neben der Solidarität mit den Völkern Palästinas und des Libanon die Perspektive des echten Sozialismus als einzigem Ausweg aus den imperialistischen Kriegen in den Mittelpunkt.

V.a. die Lehren aus dem Verrat am Sozialismus erregten die Aufmerksamkeit und bekamen viel Beifall. Sofort danach kamen mehrere Teilnehmer auf uns zu, um Kontakt zu knüpfen für einen weiteren Austausch.