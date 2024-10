Seeleute und ihre Gewerkschaften wenden sich an die Bevölkerung und Touristen

Die Wut der Arbeiter über die Verbrechen der hafenbetreibenden chinesischen Kapitalisten war damals so groß, das sie in mehrere Tage den Hafen bestreikten. Dieser Kampf hat die Bevölkerung von Piräus und ganz Griechenland und weltweit überwältigt. Inzwischen wird an diesem Tag jedes Jahr der Hafen geschlossen zum Andenken an Dimitris.

Durch den jetzigen Streik der griechischen Seeleute ist es für die Bevölkerung und Touristen nicht möglich, die Inseln anzufahren. Die Seeleute und ihre Gewerkschaften wandten sich mit einem Aufruf an die Insulaner und Menschen in Athen.



"Liebe Passagiere,

Wir streiken für Lohnerhöhungen, die sich an unseren Bedürfnissen orientieren.



Wir kämpfen für die Besetzung der Schiffe mit einer solchen Anzahl von Besatzungen, dass Leben und Sicherheit geschützt werden, sowohl unsere als auch Ihre.



Wir kämpfen für zufriedenstellende Verbindungen zu unseren Inseln, für preiswerte und sichere Fährdienste das ganze Jahr über.

Unser Kampf ist ein Kampf, der auch Sie betrifft.



Wir stehen auf der gleichen Seite, wir wollen Sie auf unserer Seite haben“.