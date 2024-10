Themen aus dem Leben

In Gladbeck sprachen wir in einem Wohngebiet an: „Wir sind von der MLPD. Wir haben ein neues Buch zum freien Denken der Arbeiterklasse. Es geht um die Denkweise der Herrschenden, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist – so kann es aber nicht bleiben".



Es zeigte sich, dass einzelne Themen, die im Buch behandelt werden, zur ernsthaften Diskussion anregen: Ein junger Arbeiter von BP, der die MLPD vom Tor kannte, ist ein gläubiger Muslim. Er meinte zunächst: „Leninismus, da habe ich eine andere Meinung. Das Leben ist eine Prüfung“. Als wir erklärten, dass das Buch ihn nicht persönlich angreift, sondern sich mit der Weltanschauung der Religionen befasst, zeigte er Interesse. Er verfolgte besorgt den Völkermord in Gaza, dass „seine Brüder“ dort sterben. Vom Ziel her, Frieden zu schaffen, wurden wir uns einig. Er wollte genau unseren Standpunkt zum Antisemitismus wissen, „das stünde ja auf dem Transparent an der Horster Mitte“.



Ein langes Gespräch entwickelte sich mit einem Anhänger der Anthroposophie und deren Spiritualität. Er interessierte sich für die ganze Buchreihe. Da war es wichtig, auf die Zitate zu Rudolf Steiner hinzuweisen, die dessen Weltanschauung deutlich machen. Auch er kannte die MLPD über Verwandte und kritisierte, dass er länger nichts von uns gehört hätte.



Eine Frau, Mitte 40, empörte sich darüber, dass derzeit nur über Migration gesprochen wird und die Umweltkrise ausgeblendet würde. Sie stimmte zu, dass wir uns bereits in einer beginnenden globalen Umweltkatastrophe befinden, und interessierte sich für das Buch ebenso wie für das Vorgängerbuch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!". Einen Flyer dazu nahm sie gerne.



Bei allen Gesprächen war es wichtig, genau nachzufragen, was die Leute meinen. Allen gemeinsam war, dass sie sich über die Einladung zum „Freitagabend im Bistro inne Mitte“ freuten und dass es solche Gelegenheiten gibt, sich weiter auszutauschen und kennenzulernen.