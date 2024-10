Beispiel "Zentrum Automobil"

Veranstaltung: Was tun gegen die akute Gefahr von rechts?

Im Arbeiterbildungszentrum Süd in Stuttgart findet am 25. Oktober 2024 eine Veranstaltung statt mit dem Titel "Was tun gegen die akute Gefahr von rechts? Am Beispiel der faschistischen Betriebsgruppe 'Zentrum Automobil' bei Mercedes".