Walter Radetz, Der Stärkere - Das Leben des Arbeitersportlers Werner Seelenbinder

Ein wichtiger Anlass, das Buch von Walter Radetz über den Weltklasse-Arbeitersportler und Kommunisten Werner Seelenbinder wieder zur Hand zu nehmen. Denn gerade heute ist Werner Seelenbinder ein revolutionäres Vorbild für jeden Antifaschisten und besonders für die Jugend.

Sechsmal war er Deutscher Ringer-Meister im Halbschwergewicht. Und das zwischen 1933 bis 1941. Auch an den Olympischen Spielen 1936 nahm er teil. Er hätte also durchaus eine Profisportkarriere machen können. Aber er entschied sich, Mitglied der KPD zu werden. Und er verstand es, viele für den Arbeitersport und die sozialistische Perspektive zu begeistern.

Seine Entscheidungen machte er sich nie leicht. Manchmal war er auch leichtsinnig; aber ein Kämpfer durch und durch. So nützte er seine besonderen Möglichkeiten während des Hitlerfaschismus für die illegale Arbeit und den Widerstand der KPD: im Ausland ebenso wie in bürgerlichen Sportvereinen, um Kontakte zu knüpfen, Widerstand zu organisieren und antifaschistische Aufklärung zu betreiben. Am 4. Februar 1942 wird Werner verhaftet.

In seinem letzten Brief schreibt er: „Die Stunde des Abschieds ist nun für mich gekommen. Ich habe in der Zeit meiner Haft wohl alles durchgemacht, was ein Mensch so durchmachen kann. .. Ich hätte gerne gemeinsam mit Euch, mit meinen Freunden und Sportkameraden, die Köstlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens … erlebt. Ich weiß aber, dass ich in den Herzen von euch und auch vielen Sportanhängern einen Platz gefunden habe. … Dieses Bewusstsein macht mich stolz und stark und wird mich auch in letzter Stunde nicht schwach sehen.“

Die VVN und der Ringer-Bund Berlin begehen dieses Jahr ein Werner Seelenbinder Jahr, was auch zur Verbreitung des Buches genutzt wird.

ISBN: 978-3-88021-035-6 | 392 Seiten | 8,00 €

Der Deutschlandfunk widmet sein heutiges Kalenderblatt dem Ringer, Kommunisten und Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder (Audio 5 Minuten lang) - Hier der Link