Willi-Dickhut-Museum und Antiquariat am Samstag geöffnet

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Internationalismus-Live-Veranstaltung am Samstag – vor allem für die weit Angereisten – öffnet das Willi-Dickhut-Museum am Samstag von 9 Uhr bis 11 Uhr und ab 14.30 Uhr. Um 14.30 Uhr ist eine Führung. Auch das reichhaltige Antiquariat im Flur des Willi-Dickhut-Museums lädt dazu ein, für kleines Geld revolutionäre und fortschrittliche Bücher zu kaufen. Auf Googlemaps unter dem Stichwort "Willi-Dickhut-Museum" sowie der Homepage www.willi-dickhut-museum.de könnt ihr in einer 360° Show einen ersten Einblick in das Museum bekommen. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €. Führung: zusätzlich je 1 €. Ort Gelsenkirchen, Schmalhorststraße 1.