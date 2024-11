Tarifrunde Metall/Elektro

2.000 beim Warnstreik in Gevelsberg - Ennepe-Ruhr-Kreis

Laut und kämpferisch zogen am Mittwoch über 2000 Kolleginnen und Kollegen durch Gevelsberg. Sie kamen aus 54 Betrieben von Witten bis Wuppertal, in denen die IG Metall zum Warnstreik aufgerufen hatte. Im Zentrum standen die Forderungen nach Lohnerhöhung von 7 Prozent und 170 Euro für Auszubildende. Auch für die Verbesserung der „T-ZUG“-Regelungen bei Pflege oder Teilzeit gab es viel Applaus. Dabei waren auch die Kollegen von ZF in Witten in ihrem Kampf gegen die Vernichtung von 400 Arbeitsplätzen.

Korrespondenz