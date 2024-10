Bürgerliche Ideologie mit wenig Bindungskraft - Neue Perspektiven für gesellschaftliche Alternative

Nürnberg

Am 3. November stellt Achim Czylwick im Rahmen der Linken Literaturmesse in Nürnberg ""Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" vor. In ihrer Einladung schreibt die Kreisleitung Nürnberg - Erlangen - Fürth der MLPD: "Die bürgerliche Ideologie mit all ihren verschiedenen Facetten verliert Bindungskraft - das öffnet neue breite Diskussionen um gesellschaftliche Perspektiven. Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion auf der Linken Literaturmesse bei der Buchvorstellung und am Stand. Die Literaturmesse findet im Künstlerhaus in der Königstraße 93 statt, die Buchvorstellung im Raum R um 12 Uhr. Hier der Flyer zur Buchvorstellung

Kassel

4. November: Buchvorstellung und Diskussion mit der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner - "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur". 18 Uhr, Eintritt 5 Euro / 3 Euro. 34127 Kassel, im Philipp-Scheidemann-Haus, Holländische Strasse 74, im Raum 105. Anfahrt

München

Die MLPD München lädt herzlich ein zur öffentlichen Buchvorstellung mit Diskussion: „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" am Samstag, dem 9. November 2024 um 16 Uhr im EineWeltHaus München, Schwanthalerstr. 80 (U4/5 Theresienwiese). Raum 211/12 – kleiner Saal. Das Buch ist der vierte Band in der Reihe "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise". Gesellschaftswissenschaften, Religion, Kultur, Sport wirken tief auf unser persönliches Leben ein. "Daraus erwächst die dringliche Notwendigkeit, das freie Denken des wissenschaftlichen Sozialismus unter der Arbeiterklasse und den breiten Massen zu fördern" heißt es im Vorwort. Das Buch kann dort auch gekauft werden (19 Euro)

Zu diesem Buch startet dann die öffentliche Studiengruppe der MLPD München mit der Diskussion der Bedeutung des Buches für unsere Arbeit am Montag 11. November 2024 um 19 Uhr im EineWeltHaus München, Schwanthalerstr. 80 (U4/5 Theresienwiese), Raum 108 oder 109 (1. Stock). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - wir lesen gemeinsam einen Text und diskutieren dann darüber. Zum Einstieg behandeln wir das Interview mit Stefan Engel zum Buch in Rote Fahne Nr.22 oder auf Rote Fahne News am 9. Oktober 2024.

Interview mit Stefan Engel auf YouTube

Meldet gerne weitere Buchlesungen und -vorstellungen an redaktion@rf-news.de