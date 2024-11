Einladung zur Lenin-Revue in Stuttgart - Probetag für alle, die noch mitmachen möchten!

Die Revue mit Theater, Band und Bildern wurde anlässlich des Seminars der revolutionären Weltorganisation ICOR "Lenins Lehren sind lebendig" im September 2024 uraufgeführt. Dort und bei einer weiteren Veranstaltung in Gelsenkirchen sorgte sie bereits für viel Applaus.

Wer schon immer die Vorgeschichte und den Erfolg der ersten sozialistischen Revolution hautnah erleben wollte, aber auch Schlussfolgerungen für heute sucht, ist hier genau richtig. Im Wechsel von Theaterszenen und Liedern werden Lenins Persönlichkeit und seine Lehren lebendig. Die Revue wurde in mehreren Proben von Jugendlichen eingeübt, die dabei über sich hinaus gewachsen sind. Verpasst es auf keinen Fall.



Veranstaltungsort: Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart

Eintritt: 3 / 5 €

Einlass und Essen: 16 Uhr

Beginn 17 Uhr.

Wir rufen dazu auf: Macht mit! In der Schauspieltruppe und der Band sind noch Plätze frei. Kommt dafür zum öffentlichen Probeabend am 5. November um 18 Uhr oder zum Probetag am 10. November von 11 bis 17 Uhr jeweils im Arbeiterbildungszentrum Süd. Jeder kann mitmachen. Kosten inkl. warmes Essen am 10.11.: 5 €.

Hier gibt es einen Flyer zur Revue