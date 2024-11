Ergebnisse der 5. Weltkonferenz der ICOR

"Es war sehr bedeutend, dass die ICOR-Organisationen nach drei Jahren auf der Weltkonferenz wieder persönlich diskutieren und die Leitlinien für die Arbeit der nächsten drei Jahre sehr einmütig verabschieden konnten", so Monika Gärtner-Engel, wiedergewählte Hauptkoordinatorin der ICOR, auf der Internationalismus-Live-Veranstaltung am 26. Oktober in Gelsenkirchen. (siehe Bericht)

Die Weltkonferenz beschloss unter anderem 19 Resolutionen, fasste 12 Beschlüsse zu ihrer weiteren Arbeit und nahm einige Präzisierungen in ihrem Statut vor.

Die Resolutionen behandeln gegenwärtige Kernfragen wie zur Solidarität mit Palästina, zur imperialistischen bzw. kolonialen Einmischung, zur faschistischen Gefahr bzw. Gefahr des Faschismus, zu den Frauen der Welt, zur Umwelt, zur Jugend, zu Bangladesch, zur Arbeiterklasse, zu Venezuela, zur Solidarität mit Volkskriegen, zur politischen Verfolgung in Peru. Und auch eine Abschlussresolution der Weltkonferenz.

Sie sind hier abrufbar unter icor.info