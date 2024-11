Rechtsentwicklung

Erster Schulterschluss zwischen SPD und AfD in Fürth

Wenn es um Sozialabbau geht, scheinen Teile der SPD wahrscheinlich im Konsens mit der faschistischen AfD zu sein! So wie zum Beispiel im Stadtrat in Fürth / Bayern. Hier ging es um die Kürzung der Zuschüsse für das Sozialticket, unter Verweis darauf, dass die Haushaltslage in Fürth prekär sei. Wie nicht anders von der AfD zu erwarten ist, sollen die Ausgaben zuerst im sozialen Bereich gekürzt oder gar gestrichen werden. Die SPD, die behauptet, es gäbe keine Zusammenarbeit mit der AfD, stimmte gemeinsam mit dieser Partei für die Kürzung der Zuschüsse!

Von Ulrich Achenbach, Bochum