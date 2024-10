EU-Fraktion der CDU/CSU stimmt mit Faschisten für Grenzzäune

Tausende beteiligten sich am Samstag in Lissabon an einer Demonstration gegen Polizeigewalt, zu der die Menschenrechtsgruppe Vida Justa aufgerufen hatte. Nach der Erschießung des 43-jährigen Kochs Odair Moniz, der von den Kapverdischen Inseln stammte, durch die Polizei am vergangenen Montag im Vorort Amadora war es in verschiedenen multiethnischen Außenbezirken der Hauptstadt zu Protesten gekommen. Die Demonstranten riefen "Gerechtigkeit für Odair" und trugen Plakate mit Slogans wie "Hört auf, uns zu töten" und "Wen soll man anrufen, wenn der Mörder die Polizei ist?" Im vergangenen Jahr äußerte sich der UN-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung besorgt über die übermäßige Gewaltanwendung durch die Polizei in Portugal, insbesondere gegen Menschen afrikanischer Abstammung.