Heraus zum Internationalen Umweltkampftag: 16. November 2024

Die Welt steht heute vor vielen wichtigen und weitreichenden Fragen – Wirtschaftskrisen, politische Krisen und Kriege. Die globale Umweltkatastrophe gehört zu den zahlreichen Kriegen und Krisen, die die Welt erschüttern. Sie ist heute schon, vor allem in den ärmeren Ländern, lebensbedrohend. Die WHO schätzt, dass bereits 3,6 Milliarden Menschen in Gebieten leben, die stark von der Klimakatastrophe betroffen sind. Zwischen 2030 und 2050 wird der Klimawandel voraussichtlich etwa 250.000 zusätzliche Todesfälle pro Jahr verursachen, allein durch Unterernährung, Malaria, Durchfall und Hitzestress. Neben wärmeren Klimazonen gab es in den letzten Jahren mehr schwere Dürren, intensivere Waldbrände und stärkere Stürme als je zuvor. Es wird erwartet, dass das Schmelzen des Meereises, das Schmelzen der Gletscher usw. zu einem Anstieg des Meeresspiegels auf der ganzen Welt führen und tief liegende Küstenstädte und sogar Länder überfluten wird. Der Raubbau an Mensch und Natur ist dabei, die Grundvoraussetzungen für die menschliche Existenz auf der Erde zu zerstören. Das derzeitige kapitalistische und imperialistische Weltsystem scheint sich nicht darum zu kümmern, treibt diesen Prozess mutwillig voran.

Die Kriege in Gaza, Libanon, Sudan, Ukraine und anderswo zerstören die Natur, was das Leiden der Menschen noch verschlimmert. Während ihrer militärischen Aggression hat die Russische Föderation das Territorium der Ukraine mit einer riesigen Menge an Substanzen verseucht, die für die Natur und das menschliche Leben gefährlich sind. Die Zerstörung des Dnjepr-Wasserkraftwerks durch Russland führte zu einer Umweltkatastrophe auf dem riesigen Gebiet der Ukraine. Die Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja durch Russland und die regelmäßigen Provokationen Russlands mit Artillerieduellen auf dem Gelände des Kernkraftwerks schaffen eine ständige Gefahr einer nuklearen Katastrophe in ganz Europa. Als Hauptkriegstreiber geht auch vom US-Imperialismus eine besondere Gefahr der Umweltzerstörung aus. ...



Hier gibt es die komplette Resolution als pdf-Datei