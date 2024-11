Heute tritt das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft

Argentinien Ein 24-stündiger Streik der argentinischen Transportgewerkschaften, der sich gegen die Politik von Präsident Javier Milei richtete, blockierte am Mittwoch unter andrem die Getreidelieferungen im Hafen Rosario und betraf Tausende von Menschen, da Eisenbahnen und Flugzeuge nicht in Betrieb waren. Auch die Müllabfuhr streikte. Die Beschäftigten protestierten gegen Entlassungen in öffentlichen Einrichtungen und forderten höhere Löhne angesichts der anhaltend hohen Inflation. Einige Gewerkschaften protestierten gegen die Pläne von Milei, Aerolineas Argentinas zu privatisieren, die in den letzten Monaten Personal abgebaut hat. Auch Bildungsgewerkschaften, die höhere Universitätsbudgets fordern, schlossen sich dem Streik an. Die Busfahrer kündigten für den 31. Oktober einen 24-Stunden-Streik für Lohnerhöhungen an.