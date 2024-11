Gaza

Humanitäre Katastrophe: „Hier herrscht die Apokalypse“

Trotz des allgegenwärtigen Hungers und der Not der Menschen in Gaza ist die Menge der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, im Oktober auf den bislang tiefsten Stand in diesem Jahr gefallen. Lag der bisherige Jahresdurchschnitt laut Angaben der Zeitung „Haaretz“ bei etwa 95.500 Tonnen je Monat, waren es im Oktober nur noch 26.400 Tonnen - fast nur noch Lebensmittel!

hs / Pressemitteilung der Welthungerhilfe