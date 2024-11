Im nächsten Jahr sind wir wieder gemeinsam unterwegs

In Schwerin haben wir uns den Dom und das Schloss angeschaut. Vier Teilnehmer mit sportlichem Elan sind die 220 Treppenstufen emporgestiegen und hatten eine wunderbare Aussicht. Natürlich wollten wir das Lenin-Denkmal besuchen. In Malchow war die Drehbrücke zu bestaunen, und wir sind zu einer romantischen Bootsfahrt aufgebrochen. Was daran romantisch war, blieb allerdings bis zum Schluss ein Geheimnis.

Es war alles sehr solidarisch. Die Aufgaben, wie Einkaufen, Abwaschen und Kochen, wurden gerecht verteilt. Jeder hat mit angepackt. Unsere Hobbyköche und Köchinnen haben alles gegeben. Und das Frühstücksbuffet war mega toll.



Abends haben wir geklönt, gesungen und interessante Diskussionen geführt, z.B. über den Opel-Streik damals oder über die Situation bei VW. Aber auch über psychische Erkrankungen und wie man sich in diesem kapitalistischen System immer mehr damit auseinandersetzen muss. Es ist wichtig, sich mit anderen Menschen zu beraten. Es ist kein individuelles Einzelschicksal.



Am letzten Tag sind wir auf dem Plauer See gepaddelt. Zwei Teilnehmer sind ins Wasser gefallen. Es ist alles gut gegangen. Abends haben wir noch im Restaurant „Zum Tulpenbaum“ lecker gegessen und ein paar Bilder vom Urlaub gezeigt. Die zwei waren wieder trocken und wohlauf. Es wurde noch ein bisschen gewitzelt und ein Kenterschnaps war fällig.



Empfehlenswert ist auch ein Besuch des Agroneums in Alt Schwerin. Dort wird die Geschichte der Landwirtschaft bis zum Ende der DDR-Zeit dokumentiert.

Es war ein gelungener Urlaub. Wir waren uns einig: Im nächsten Jahr werden wir wieder gemeinsam unterwegs sein. Eine Teilnehmerin, die noch nicht lange in Hannover wohnt, wertete es folgendermaßen aus: „Es war ein wirklich schöner Urlaub. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt erst richtig angekommen bin.“