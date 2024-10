Israelische Regierung verbietet UN-Hilfswerk UNRWA die Arbeit

Am Sonnabend beteiligten sich in der Londoner Innenstadt Tausende Menschen an einem antifaschistischen Protest gegen eine Kundgebung für den rassistischen Hetzer Stephen Yaxley-Lennon alias Tommy Robinson. Yaxley-Lennon befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Angeklagt ist er nach dem Terrorismusgesetz. Der Gründer der extrem rechten »English Defence League« war einer der zentralen Anheizer der antimigrantischen Gewalttaten, die im Sommer in mehreren Städten in England stattfanden. Organisiert wurde der Protest von "Stand Up to Racism". Die Demonstranten trugen Plakate wie "Stoppt die Ultrarechten", teilweise auch Palästina-Fahnen.