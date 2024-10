Offene politische Krise verschärft sich

Kann die Ampelregierung den Monopolkurs noch umsetzen oder kommt es zum Bruch?

Bereits nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen im September war in etlichen Medien von der "Ampel-Dämmerung" die Rede. Am Wochenende haben die Koalitionspartner ihre Zerstrittenheit auf großer Bühne aufgeführt. Kommt es zum Bruch der Regierung und zu vorgezogenen Neuwahlen oder werden SPD, Grüne und FDP die Regierungsgeschäfte nochmals notdürftig in den Griff bekommen?