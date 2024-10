VW in Kassel

Kämpferische Demonstration

Für viele Kollegen war der gestrige Tag das Ende der Vorstellung, dass VW nur mit ein bisschen Säbelrasseln in die Tarifrunde gehen will oder dass man eben auch auf ein bisschen Lohn verzichtet. Dass es sich um einen Generalangriff handelt, wird immer deutlicher. Neu war die Information, dass VW weitere Lohnbestandteile kündigen will - wie die Jubiläumsbonuszahlungen und die ehemalige leistungsorientierte Vergütung (eine Zahlung, die vor einigen Jahren eingeführt wurde). Gegenüber dem Werk in Osnabrück verhält sich VW offen wortbrüchig, indem noch nicht einmal die in der Planungsrunde zugesagten Produkte ab 2026 in das Werk kommen. Sie sollten Kapazitäten des Elektro-Porsches bauen.

Korrespondenz aus Kassel