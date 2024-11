Lasst uns gemeinsam in Hamburg etwas auf die Beine stellen!

Es kamen einige, andere meldeten sich schriftlich. Wir einigten uns auf eine Kundgebung am Weltklimatag / Internationalen Umweltkampftag am 16. November, 15 Uhr, auf dem Goetheplatz vor IKEA in Hamburg-Altona, natürlich auf antifaschistischer Grundlage.



Es gibt ein offenes Mikrofon, jeder kann Redebeiträge von maximal fünf Minuten beitragen und gerne Fahnen und Transparente mitbringen. Auch Musik und Gedichte wird es geben. Wir wünschen uns rege Beteiligung und werden mit unserem Flugblatt breit einladen – von der Montagsdemo über Umweltorganisationen bis zur Airbus-Belegschaft.

Hier gibt es das Flugblatt