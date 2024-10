Schwerin

So sollte es sein: Nachrichtensender berichtet fair über Palästina-Demonstration

Am Freitag, den 25. Oktober, kamen um 18 Uhr bis zu 90 Menschen zu einer Pro-Palästina-Demonstration am Südufer des Pfaffenteichs in der Schweriner Innenstadt zusammen. Unter dem Motto: „Ein Jahr Völkermord. 75 Jahre Unterdrückung“ riefen sie zu einem Ende des Krieges auf. TV:Schwerin war mit der Kamera dabei und lässt auch die MLPD zu Wort kommen.

