Mehr als 60 Tote bei Starkregen und Sturzfluten

Innerhalb eines Tages ist in Teilen Spaniens so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Jahr. Das Ergebnis waren Sturzfluten, die in der Provinz Valencia Autos mitrissen und Straßen in Flüsse verwandelten. Allein in dieser Provinz gab es laut Behördenangaben mehr als 60 Tote. Es handelt sich um die schwerste Flutkatastrophe in dem Land seit fast 30 Jahren. Viele Menschen werden noch vermisst. Auch dieses Extremwetter ist Bestandteil und Folge der begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Die Rote Fahne Redaktion spricht den Betroffenen ihr Beileid aus und wird weiter berichten.