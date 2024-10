Berlin-Marienfelde

Mercedes: Azubis am Drücker

Traditionell fand der erste Warnstreik nach dem Ende der „Friedenspflicht“ in Berlin gestern bei Mercedes in Marienfelde statt. Die Azubis traten dabei am kämpferischsten auf. Applaus gab es für die Redner besonders, wenn die Notwendigkeit der Durchsetzung der berechtigten Forderungen gefordert und das provokative Verhalten der Kapitalisten angeprangert wurden.

Korrespondenz