Indien

Asien-Pazifik-Konferenz zur "Entfesselung" der Deutschen Wirtschaft

Die 18. Konferenz des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der Deutschen Wirtschaft fand am 25. und 26. Oktober 2024 in Neu Delhi/ Indien statt. Der Auftaktempfang war schon am 24. Oktober 2024. Sie überschnitt sich mit den 7. deutsch-indischen Regierungskonsultationen, zu denen Scholz im Land weilte. Er und der faschistische indische Regierungschef Modi traten gemeinsam auf: Standing Ovations.

fu