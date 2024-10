Schuhe vertauscht?

Zu unserem kulturvollen Programm gehörten neben den vielen neuen Erkenntnissen aus dem Buch und den gemeinsamen Diskussionen darüber auch gemeinsamer Frühsport, Subbotnikeinsätze zur Verschönerung des Hauses oder Einsätze zu ersten Erfahrungen beim Verkauf des Buches an Passanten.

Auch ein Liederabend und Sport-Turnier waren geboten. Turnschuhe waren also ein guter Begleiter in dieser Woche. Doch am Ende der Woche waren meine schwarzen Turnschuhe (Nike, Größe 40) weg und ein anderes auf den ersten Blick ähnliches Paar Turnschuhe schmückte noch das Schuhregal. Wenn du sie aus Versehen eingepackt hast, wäre vielleicht der Frauenpolitische Ratschlag eine gute Gelegenheit, sie an Frauen aus Berlin zu geben, damit sie mich wieder erreichen. Deine Schuhe warten derweil noch im Ferienpark auf deine Meldung.