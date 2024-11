Solidarität als Geburtstagsgeschenk

Ich hatte in der Einladung geschrieben, dass ich eine Festkasse aufstelle und eine Spendendose für die Kampagne "Gaza soll leben". Das Geld wird für akute Soforthilfe dringend benötigt.

Dazu hatte ich einen Zettel mit den Informationen aus der Information von Solidarität International gelegt und erklärte kurz, dass das Geld von Solidarität International zu 100 Prozent direkt an ihre Kontakte in Gaza geht.

Am nächsten Morgen frühstückten wir mit Nachbarn und zählten den Inhalt der Dose: Es waren 323,80 Euro drin! Ich war sprachlos. In der Festkasse war auch noch was über und so kann ich jetzt 400 Euro an Solidarität für "Gaza soll leben!" überweisen. Toll!

Ich danke allen meinen Gästen ganz herzlich für das schöne Fest und die internationale Solidarität. Sie ist die Zärtlichkeit der Völker, wie Che Guevara sagte.