Transportarbeiter streiken gegen Politik des Faschisten Milei

Am 23. Oktober traten tausende von Arbeitern in ganz Peru in den Streik, gefolgt von landesweiten Protesten am 24. Oktober. Bei den Streiks und Protesten wurde gefordert, dass der Kongress Gesetze aufhebt, die das organisierte Verbrechen begünstigen und das Recht auf Protest kriminalisieren. Die Regierung müsse wirksame Maßnahmen gegen zunehmende Gewalt und Erpressungen ergreifen. Bereits am 10. Oktober hatten die Transportarbeiter gestreikt, Bus- und LKW-Fahrer sind besonders oft Opfer von Gewalttätern. Kriminelle Gruppen haben in den vergangenen zwei Monaten mindestens zehn Busfahrer in Lima ermordet, nachdem die Fahrer Berichten zufolge keine "Schutzgebühren" gezahlt hatten.