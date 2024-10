Unterstützt die Petition - Lasst Daniel arbeiten!

Daniel Shuminov ist Student an der Goethe-Universität in Frankfurt und wurde aufgrund seiner Rolle als Sprecher des Palästina-Camps „Hind’s Garden“ an der Universität ohne Erklärung von seiner Tätigkeit als Guide und Publikumsbetreuer im Historischen Museum Frankfurt suspendiert.



Daniel wendet sich nun mit einer Petition und einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Hier geht es zum Offenen Brief!



Wir verurteilen diese politisch motivierte Kündigung und solidarisieren uns mit Daniels berechtigtem Kampf um die sofortige Aufhebung seiner Suspendierung und die Forderung nach einer selbstkritischen Stellungnahme des Museums. Der Protest gegen den noch immer anhaltenden Genozid an den Palästinenserinnen und Palästinensern ist gerechtfertigt und im Interesse aller Demokratinnen, Demokraten, Antifaschistinnen, Antifaschisten, Kriegsgegnerinnen, Kriegsgegnern und Antiimperialistinnen sowie Antiimperialisten! Es kann nicht sein, dass Museen und andere Kulturinstitutionen die Rechtsentwicklung mittragen und jede Kritik an dem mörderischen Krieg in Gaza als „Antisemitismus“ diffamieren.



Wer einen von angreift, greift uns alle an! Unterschreibt die Petition und teilt sie!

Hier geht es zur Petition!