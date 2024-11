Visakhapatnam: Frauen fordern Preissenkungen für Lebensmittel

Rund 270 Beschäftigte des multinationalen Autoteileherstellers Valeo sind seit dem 21. Oktober in La Suze-sur-Sarthe/Frankreich in einen unbefristeten Streik getreten. Die Beschäftigten befürchten Entlassungen in ihrem Werk und zwei weiteren in der Region Nordwestfrankreich. Das Unternehmen, das hauptsächlich Batteriekühler an Stellantis liefert, will seit Juli Werke verkaufen. Insgesamt sind 1.000 Arbeitsplätze gefährdet. Seit 2012 sind in Frankreich 70.000 Arbeitsplätze in der Automobilindustrie verloren gegangen. Der Chef von Stellantis, Carlos Tavares, sagte letzte Woche, er schließe Werksschließungen in den kommenden Monaten nicht aus und führte dafür den harten Wettbewerb mit chinesischen Konkurrenten an. Am Montag, 28. Oktober, wurde die Fortsetzung des Streiks beschlossen.