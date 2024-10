Zweiter Verhandlungstag in der Tarifrunde VW

„Ich bin Werker in der Entgeltgruppe 7. Da bleiben knapp 2500 Euro übrig, wie denken die sich das?“ so ein Kollege, als wir mit der MLPD-Veröffentlichung zur Tarifrunde am Tor standen. Endlich Argumente gegen die Lügen, wir würden unsere Privilegien verteidigen oder der Umweltschutz wäre „übertrieben!“

So viele tiefe Sorgen und Angst vor dem Kommenden. Ob er die MLPD kenne und was er davon halten würde, sich in einer Arbeiterpartei zu organisieren? „Ja, mal ansehen was du da hast!“ Andere waren überzeugt, dass gekämpft werden muss hatten aber noch große Fragen, wie die Belegschaft das hinkriegen soll.