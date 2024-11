Belgrad: Hunderte protestieren gegen Regierung Vucic

Am letzten Freitag brach in der serbischen Stadt Novi Sad, etwa 70 km nordwestlich von Belgrad die Überdachung des Bahnhofseingangs plötzlich zusammen. 14 Menschen wurden getötet und drei schwer verletzt. Am Sonntag protestierten in Belgrad Hunderte Menschen und machten die Vucic-Regierung verantwortlich. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift "Das Blut klebt an euren Händen" und "Korruption tötet" und skandierten "Verhaftet (Präsident Aleksandar) Vucic". Am Montag kündigte Bauminister Goran Vesic seinen Rücktritt auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz an. Während die Wut landesweit zunimmt und weitere Demonstrationen geplant sind.