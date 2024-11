Bundesweit – Streikbereit in Südhessen

Die geschätzten 350 bis 400 Teilnehmer, zu ca. 50 bis 60 Prozent junge Leute bis 30, skandierten immer wieder ohrenbetäubend kämpferisch: „Bundesweit – Streikbereit“.

Von der IG-Metall-Jugend gab es - in Anmutung an 170 Euro-Geldscheine - Flyer, auf deren Rückseite stand: „170 Euro gibt es nicht geschenkt“. Als Gründe für notwendig zu steigernde Ausbildungsvergütungen waren unter anderem genannt: „Auszubildende sind nicht mehr 16 Jahre alt“ und: „Die gestiegenen Lebenshaltungskosten belasten vor allem Menschen mit wenig Geld“. Ein Teil der Versammelten informierte sich auch mit dem Flugblatt „Tarif Aktuell Nr. 1“ der MLPD. Wir sprachen öfter mit dem Gedanken „Löhne deutlich rauf – keine Unterordnung unter den Konkurrenzkampf“ an.



Es gab die Information, dass derzeit ZF-Betriebsräte in Darmstadt tagen und ein französisch sprechender Kollege solidarisierte sich mit der Aktion hier. Er rief zum gemeinsamen Kampf gegen den Kapitalismus in Europa auf.