Fortschrittliche Präsidentschaftskandidaten

Ich verfolge aber seit längerem den Wahlkampf von zwei weiteren Parteien: Green Party und Party for Socialism and Liberation, die Präsidentschaftskandidatinnen stellen, Jill Stein und Claudia de la Cruz. Beide Parteien hatten mit extremen Wahlbehinderungen zu kämpfen und konnten sich daher nicht in allen Staaten zur Wahl stellen.



Nun haben sie ein Wahlabkommen geschlossen und sind übereingekommen, jeweils Wahlempfehlungen füreinander abzugeben, wenn kein eigener Kandidat zur Wahl steht. Dies tun sie, wie sie betonen, auf der Grundlage gemeinsamer Überzeugungen: Menschen in Amerika hätten es satt, weiter die Kriegsmaschine zu bedienen, den Völkermord in Gaza nicht zu stoppen und andere Ungerechtigkeiten, die dieses System charakterisiert, das beherrscht wird von der Klasse der Milliardäre. Beide Parteien arbeiten in der Solidaritätsbewegung für Gaza eng zusammen.