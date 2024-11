Der reaktionär-faschistische Antikommunismus von Donald Trump

Das Kapitel 3.16 befasst sich mit dem Antikommunismus von Donald Trump

Die reaktionäre Entwicklung des US-Imperialismus beurteilte das Zentralkomitee der MLPD bereits im April 2017 so: »Die Veränderungen seit der Amtsübernahme durch Donald Trump haben keineswegs nur den Charakter eines bloßen Regierungswechsels: Mit seinem Regierungsantritt kommt es zu einer Veränderung der Herrschaftsmethoden. Diese geratenme hr und mehr in Widerspruch mit den herkömmlichen bürgerlich-demokratischen Gepflogenheiten, lösen tendenziell die Nachkriegsordnung des imperialistischen Weltsystems auf, und an die Stelle des Regierungssystems der kleinbürgerlichen Denkweise setzt Trump die offene Reaktion nach innen und außen.«

In den USA wurde noch kein faschistisches System errichtet. Trump verfolgte jedoch faschistische Inhalte und Methoden zum Aufbau einer faschistischen Massenbasis, die er im Lauf seiner Präsidentschaft immer weiter zu einer neuen Variante der faschistischen und antikommunistischen Ideologie und Politik ausbaute, die bürgerliche Medien als »Trumpismus« adelten.

Sieben wesentliche Merkmale bestimmten Regierungspolitik und -methode der Trump-Administration.