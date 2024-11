„Ein Buch für dein Leben“

Sie schaut mich groß an: „Was hat das denn mit meinem Leben zu tun?“. „Viel“, sage ich. „Denn es sind doch die bürgerlichen Gesellschaftswissenschaftler, die Soziologen und Politologen, die dir jeden Abend in den Nachrichten oder in Talkshows die Welt erklären wollen, und dabei doch immer wieder im Rahmen dieses Systems und seiner Krisen landen. Es ist doch die Religion, die dich vom Rebellieren abhalten will. Und es ist doch die Institution Kirche, die dich vom Kampf um ein wirklich gutes Leben auf dieser Erde abhalten will und dich auf die schönen Zeiten nach deinem Tod vertröstet. Es ist doch die bürgerliche Kultur, die dir über Musik, Videos und auch Literatur immer wieder einhämmert, dass du dich mit Ellenbogen durchs Leben bewegen musst, besser sein musst als andere und die dich davon abhält, solidarisch mit anderen zu sein und dich mit ihnen zusammen organisiert zu wehren“.



Sie schaut nachdenklich. „So habe ich das noch nicht gesehen“, meint sie. Gekauft hat sie das Buch noch nicht, aber, das war mit Sicherheit nicht das letzte Gespräch zu diesem Thema.